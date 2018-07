Klein, aber fürstlich genießen

Gartenfest Am Samstag und Sonntag im Lindenboskett des Schlossgartens in Weilburg

Weilburg Während der Weilburger Schlosskonzerte findet am Samstag, 14. Juli, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 15. Juli, von 12 bis 18 Uhr im Lindenboskett des Schlossgartens in Weilburg das beliebte kleine fürstliche Gartenfest statt.