Kleine Reise in die Geschichte

Start ist um 16 Uhr am Neuen Friedhof (Brückenborn 44 – 49). Zu Fuß geht es an der Reither Alm vorbei auf dem Goetheweg ins geliebte „Wahlheim“ des Dichterfürsten. Um 16.30 Uhr warten Ehrenamtliche des Heimatvereins, um durch das Heimatmuseum und damit auch die Geschichte des Wetzlarer Stadtteils zu führen. Der Besuch wird aufzeigen, was ehrenamtliches Engagement vieler Bürger auf die Beine stellen kann.

Garbenheimer sicherten Geschichte, die sonst in Vergessenheit geraten wäre

Es war im Jahr 1981, als sich die Garbenheimer zur Vereinsgründung zusammen fanden. Ihr Ziel: Das Einrichten eines Heimatmuseums, um Geschichte zu sichern, die drohte, verloren zu gehen. Als eine alte Hofreite im Fachwerkstil unweit der evangelischen Kirche zum Verkauf stand, hat die Stadt Wetzlar diese gekauft und dem Heimatverein für die Einrichtung des Museums überlassen.

Viele Garbenheimer haben sich damals an den Arbeiten und der Ausstattung beteiligt, schildert die Vorsitzende Heike Grüner. Das Gemeinschaftsprojekt hat die Bürger noch fester zusammengeschweißt, ist es doch „ihr“ Museum, in dem sie private Gegenstände aus ihrem Besitz zur Verfügung gestellt haben.

Eine Besonderheit vermerkt Grüner: „Damals haben sich auch viele Heimatvertriebene engagiert, denn der Verein hat ihnen einen Bereich zur Verfügung gestellt, in dem sie Gegenstände ausstellen können, die sie aus ihrer Heimat in Ostpreußen, Siebenbürgen oder anderen Regionen mitbrachten.“

Wer den alten Bauernhof betritt, bemerkt gleich zur Linken drei alte Kirchturmglocken und das Ziffernblatt der ehemaligen Kirchturmuhr. 1866 ist Garbenheim einem Ortsbrand zum Opfer gefallen, auch die Kirche. Wenige Meter von den Glocken entfernt steht ein Goethe-Kopf aus Holz.

Wer dann weiter zur Remise geht, findet die Sammlung alter landwirtschaftlicher Geräte.

„Wenn wir Konzerte veranstalten, werden die Geräte zur Seite geräumt und der Platz als Bühne genutzt“, sagt Grüner, die seit zwölf Jahren den Verein leitet. Rechts steht das alte Bauernhaus. Im unteren Teil ist eine Waschküche mit Gegenständen zu sehen, die einst für das Herrichten der Wäsche genutzt wurden – das war damals noch eine sehr mühselige Angelegenheit. Auch eine Schusterwerkstatt und eine alte Schmiede, in der noch Schauvorführungen stattfinden, sind ebenerdig zu erreichen.

Steigt der Besucher die drei Treppenstufen zur Haustür des Bauernhauses hinauf, findet er in den unteren Räumen eine Darstellung, wie das Leben einst auf dem Land aussah, mit Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer. Unter dem Dach sind mehrere Ausstellungen zu sehen.

Eine Besonderheit nennt Garbenheim sein eigen: In der sogenannten Goethe-Ecke ist ein Teller ausgestellt, von dem der Erzählung nach der Dichterfürst gegessen hat.

Der zwölfköpfige Vereinsvorstand und der 135 Mitglieder zählende Verein haben nicht nur das Heimatmuseum im Blick: Als der Goetheweg von Wetzlar nach Garbenheim eingerichtet wurde, initiierte der Heimatverein die Errichtung des Denkmals mit der Plastik „Der junge Goethe auf einer Bank“ neben der Kirche auf dem Goetheplatz.

Der Vorstand wird beim Stadtspaziergang vom ehrenamtlichen Engagement erzählen, das die Einrichtung und Unterhaltung des Heimatmuseums seit 33 Jahren ermöglicht.