Runkel Der Kleintierzuchtverein Schadeck veranstaltet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, in der Stadthalle in Runkel eine Lokalausstellung mit Kaninchen, Hühnern, Tauben, einem Streichelzoo und einer Tombola . Die Schau ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (red)