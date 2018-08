Kletterhalle bringt Mitgliederboom

Der Blick in die jüngere Geschichte zeigt, wie aktiv der Marburger Alpenverein ist. In seiner Festrede fasste Christoph Altfeld, Schatzmeister und geschäftsführender Vorstand des Vereins, die wichtigsten Meilensteine der letzten 25 Jahre zusammen. Besonders herausragend war die Wanderung von Eisenach nach Budapest, die insgesamt 264 Kilometer umfassten und in 16 Etappen im Zeitraum von 15 Jahren erfolgten.

Das größte Ereignis war aber der Bau der Kletterhalle auf dem Waggonhallengelände, der 2013 abgeschlossen wurde und der Sektion Marburg rund 1500 weitere Mitglieder bescherte. Trotz anfänglicher Bedenken einiger Mitglieder ist das Kletterangebot ein voller Erfolg und führte zu einer Verjüngung der Sektion. „Wir sind inzwischen mit 4500 Mitgliedern der größte Verein in Marburg. Mit der Größe wächst auch die Verantwortung und wir haben die Pflicht, uns für eine offene, soziale und demokratische Gesellschaft einzusetzen“, erklärte Altfeld während seiner Rede.

Beim Jubiläumsfest konnten die Besucher sich selbst an der Kletterwand ausprobieren

Josef Klenner, Präsident des Deutschen Alpenvereins, lobte in seiner Rede die vorbildliche Entwicklung, die die Marburger Sektion in den vergangenen Jahren durchlebt hat. „Die letzten 70 Jahre haben unserem Verein gut getan“, erklärte Klenner, „der Deutsche Alpenverein ist Vielfalt. Das macht ihn aus und für viele Menschen attraktiv.“

Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) erklärte, dass der Bergsport in all seinen Facetten für jede Altersgruppe geeignet sei und der Gesundheit gut tue. „Sich bewegen ist für die Gesundheit das Beste, was man machen kann.“

Helmut Strunk vom Sportkreis Marburg-Biedenkopf überreichte dem Verein eine Urkunde für das 125-jährige Bestehen und die Verdienste des Vereins um den Sportbund.

Neben dem offiziellen Festakt gab es bei Livemusik Kaffee und Kuchen, verschiedene Vorführungen rund um den Bergsport und an der Outdoor-Kletterwand sowie in der Halle die Möglichkeit sich beim Besteigen der Wand auszuprobieren. Neben dem normalen Klettern konnten die Mitglieder mit spezieller Ausrüstung das Eisklettern und das Schlafen an der Wand simulieren.