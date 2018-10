Knapp am Podest vorbei

Starke Leistungen in den vergangenen Landesmeisterschaften in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren notwendig, um sich für die Meisterschaft zu qualifizieren. Achtzig Athleten in den Altersklassen der Damen, Herren, Jugend A und Jugend B schafften dies und stellten sich den schwierigen Routen im „Rocklands Kletterzentrum“ in Saarlouis. Mit dabei waren die Brüder Mattis und Henri Breuer.

Als zweifacher Sieger und einmal Drittplatzierter in den Landesmeisterschaften ging Henri Breuer als einer der Favoriten in die Kletterrouten. Für seinen jüngeren Bruder Mattis war schon die Teilnahme eine sehr gute Leistung, zumal er normalerweise noch in der Jugend C an den Start geht. Mit Platz 13 war er am Ende sehr zufrieden, sagte aber auch: „In der ersten Route war mehr drin gewesen wäre. Aber eine Unsicherheit auf einem winzigen Tritt – und mein Fuß schmierte einfach ab.“

Nach den zwei Qualifikationsrouten am Samstag belegte Henri Breuer Platz 3 und war damit eine Runde weiter. „Die Finalteilnahme war mein erklärtes Ziel. Leider hat es dann nicht für eine Medaille gereicht“, resümierte er am Ende.

Mit den Westdeutschen Meisterschaften geht eine erfolgreiche Lead-Saison für die DAV Sektion Wetzlar zu Ende. In der Gesamtwertung über alle drei Wettbewerbsformen, dem Lead-Klettern (am Seil), dem Bouldern (Klettern ohne Seil in Absprunghöhe) und dem Speed (Klettern auf Zeit in einer genormten Route) belegte Henri Breuer sogar den zweiten Platz. Dieser Dreikampf – „Olympic Combined“ – ist auch das Wettkampfformat beim Klettern bei der Olympia 2020 in Japan.

Jetzt geht es ans Bouldern

Als nächstes stehen die Boulder-Wettbewerbe Anfang 2019 an, bei denen es Maximalkraft und Akrobatik geht. „Dafür stellen wir das Training in den nächsten Wochen um“ so Uwe Beyer, Cheftrainer der Wettkampfklettergruppe. „Kraftzirkel, Balanceübungen und die guten alten Klimmzüge stehen dann wieder vermehrt auf dem Programm“. Denn beim Bouldern ist neben einem guten Gleichgewichtsgefühl nach wie vor auch ein dicker Bizeps vorn Vorteil.

Wer selber Lust hat ,mal Kletterluft zu schnuppern, kann das unverbindlich im Wetzlarer Cube tun. (red)