Kneipen- und Barmusik im Wetzlarer Dom

WETZLAR Jazzmusik gehört nicht nur in Kneipe und Bar - das haben die Dresdner Musiker des Trios "Bending Times" im Wetzlarer Dom bewiesen. Pianist Christian Grosch, Toralf Schrader (Kontrabass) und Christian Zeigen (Schlagzeug) hatten zu Improvisationen und Chorälen eingeladen. Mit ihrer Spielfreude haben die Musiker schnell das Publikum angesteckt. Was für manchen eher ungewöhnlich klingt, ist für Grosch faszinierend, wenn er die rund 500 Jahre alte Musik in einer modernen Jazzform spielen kann. So staunte das Publikum, wie etwa aus dem Choral von Paul Gerhardt aus dem Jahr 1653 "Du meine Seele singe" eine Melodie entstanden ist, die Schlagzeuger, Bassist und Pianist in Schwingung bringt. (lr/Foto: Rühl)