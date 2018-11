Kneippanlage beliebt

SOLMS Nach einem Supersommer ist jetzt auch die Kneippsaison im Solmser Mainbachwald zu Ende gegangen. Die Besucherzahl stieg in diesem Jahr deutlich an, was natürlich an dem schönen Wetter, aber auch an der immer größer werdenden Beliebtheit der Anlage lag. Die durch Sturmschäden und Borkenkäferbefall notwendig gewordenen Baumfällarbeiten haben dem schönen Gesamtbild der Anlage nicht geschadet. Die IG Kneippanlage Tretbecken e.V. lobte nachträglich das disziplinierte Verhalten der Besucher. (red)