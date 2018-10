Königin landet Volltreffer

Bei der 41. Auflage der Traditionsveranstaltung des Schützenvereins Mornshausen erzielte die 21-jährige Gladenbacher Regentin mit 96 Ringen das beste Ergebnis aller Teilnehmer.

Mit einem Zähler weniger wurde Finn Schneider bester männlicher Schütze. Vorsitzender Rainer Wagner lobte bei der Siegerehrung die Leistungen der Teilnehmer, von denen einige zuvor noch kein Sportgewehr in den Händen gehalten hatten. Die Gastgeber freuten sich über „hervorragende Ergebnisse“ der Hobbyschützen.

„Manchen haben wir kurz gezeigt, wie sie die Waffe halten und worauf sie achten müssen. Dann haben sie geschossen und haben direkt zehn Ringe erzielt“, berichtete Wagner. Mit 30 Mannschaften sei das Turnier wieder sehr gut angenommen worden.

30 Mannschaften gehen an den Start – den Sieg mit 365 Ringen holt sich das „Team G1“

Pro Team gingen bis zu sechs Schützen an den Start, wobei nur die Punkte der vier besten gewertet wurden. Unter den 30 Mannschaften waren auch sechs reine Frauenteams. Von ihnen sicherten sich die „Zensis“ mit 360 Ringen den ersten Platz in der Damenwertung. Rang zwei ging an den Verein für gemeinnützige Aufgaben in Mornshausen mit 353 Ringen. Den dritten Platz belegte Frauenpower Friebertshausen mit 343 Ringen.

Bei den Herren siegte das „Team G1“, das mit 365 Ringen auch die höchste Punktzahl des Turniers einfuhr und dafür den Wanderpokal in Empfang nahm.

Die Vorjahressieger der Reservistenkameradschaft schafften es diesmal nur auf den fünften Platz. Zweiter in der Mannschaftswertung der Herren wurde mit 361 Ringen der Musikverein Gladenbach, gefolgt vom Team des FC Wacker Frohnhausen mit 360 Ringen. Einen weiteren Pokal gab es für Sascha Debus, der für den Dartclub „Wilde Horde“ angetreten war. Er kam auf 43 Ringe und sei damit ganz klar erster von hinten, sagte Rainer Wagner mit einem Schmunzeln.