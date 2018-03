Körpersprache mit Elie Levy in der KuSch

Er zeigt an zahlreichen Beispielen typische Körperhaltungen und Bewegungen und hilft dem Zuschauer, diese richtig zu deuten. Seine spontanen Improvisationen geben dem Vortrag ihren unverwechselbaren Charme.

Der bekannte Künstler Elie Levy tritt mit seinem Programm seit über dreißig Jahren auf deutschen und anderen europäischen Bühnen auf. Mehr als andere Menschen kennt er die Geheimnisse der nonverbalen Kommunikation.

Elie Levy begann 1973 seine Ausbildung in Israel, wo er über das Sprechtheater und den Tanz zur Pantomime fand. Sein Ziel war, den Körper als das für ihn wesentliche Ausdrucksmittel ins Zentrum seines künstlerischen Schaffens zu stellen. Er vervollkommnete seine Kunst in Paris bei Etienne Decroux, der die "mime corporel dramatique", eine strikte und umfassende Methodik der Körperausbildung, entwickelt hatte. Nach seinem Studium bereiste Elie Levy viele Länder und lebt seit 1981 in Hamburg.

Tickets sind zum Preis von 12 Euro erhältlich bei CONCEPT BR Markus Bender, Hauptstraße 11-13 in Herborn, Telefon (02772) 957 670 oder an der Abendkasse in der KulturScheune, Austraße 87 in Herborn.