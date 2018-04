Komiker ist gut gelaunt „Schwer im Stress“

Schmunzeln, kichern und herzhaft lachen sind dann wieder angesagt, denn jeder von uns kennt sie: diese typischen Tage, an denen aber auch gar nichts so läuft, wie man sich das gedacht hat.

Einen solchen Tag durchlebt Markus Maria Profitlich und lässt sein Publikum auf seine unnachahmlich komische Art daran teilhaben. Wie bringt man ein trödelndes Kind pünktlich zur Schule, ohne vor Wut ins Lenkrad zu beißen? Was tun, wenn man im Stau steht und nicht nur der Kragen, sondern auch die Blase bald platzt?

Und was ist das passende Last-Minute-Geschenk für den neunzigjährigen Onkel? Ein Duftbäumchen für den Rollator?

Schmunzeln, kichern und herzhaft lachen

Das Publikum erlebt 24 Stunden im Leben des Menschen Markus, geprägt von kleinen und großen Pannen, absurden Begegnungen und Alltagskatastrophen.

Egal, ob es sein Kampf mit der Waschmaschine ist, der frustrierende Behördengang oder der nervige Nachbar. Zu guter Letzt kommt auch noch seine Frau früher als geplant aus dem Urlaub nach Hause.

Markus lässt Situationen, die alle schon mal erlebt haben, mit treffsicherer Komik vor den Augen entstehen. Er schlüpft in rasantem Tempo in verschiedenste Rollen, ergründet alltägliche Wahrheiten in witzigen Stand-Ups und gibt körperlich alles.

Aber Vorsicht! Für zwei Stunden sind die Lachmuskeln schwer im Stress!

Tickets gibt es für 33,30 Euro unter anderem online unter www.eventim.de und www.adticket.de.

Voraussichtlich wird es auch an der Abendkasse noch Karten geben. Kontakt: Stadthalle Wetzlar: (0 64 41) 99 77 00. (red)