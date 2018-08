Kompetente Hilfe für Bello

Der Kurs, dessen Gebühr normalerweise 40 Euro beträgt, findet am Samstag, 15. September, von 11 bis 15 Uhr in der Hundeschule Punchinella & Jung, Andreasstraße 1, in Herborn statt. Er wird geleitet von Catrina Hild.

Eine blutige Schnittverletzung an der Pfote oder eine ausgerissene Kralle sind keine Seltenheit

Hunde sind aktive und neugierige Lebewesen. Sie rennen, raufen, tollen herum und erkunden ihre Umwelt. Unfälle oder Verletzungen sind dabei schnell passiert. Eine blutige Schnittverletzung an der Pfote oder eine ausgerissene Kralle sind keine Seltenheit.

Hunde sind aber auch vor Erkrankungen nicht gefeit, so kann es zum Beispiel zu einem Krampf- oder Schlaganfall kommen.

Wie Hundebesitzer und Hundeliebhaber einen Notfall erkennen und kompetent Erste Hilfe leisten, das vermittelt das Rote Kreuz Wetzlar in dem vierstündigen Kurs „Erste Hilfe am Hund“. „Ich selbst bin mit Herz und Seele Hundebesitzer und weiß, wie man leidet, wenn das Tier verletzt oder krank ist. Da lag es nahe, auch anderen Menschen zu vermitteln, wie man seinem Hund fachgerecht helfen kann“, erklärt DRK-Ausbildungsleiter Nico Dietrich seine Motivation für das Kursangebot.

Die Kursinhalte sind: Ablauf einer Hilfeleistung bei Notfällen, Versorgung von Verletzungen und Wunden, Störung der Vitalfunktionen, Sicherung von Vitalfunktionen, Internistische Erkrankungen wie Schlag- und Krampfanfall, Vergiftungen, Verbrennungen, Hitzschlag, Unfälle mit Wildtieren und Katzen sowie Rechts- und Versicherungsfragen.

Die Inhalte werden in Theorie und Praxis vermittelt – gerne auch am eigenen Hund. Der Nachweis zu Impfstatus und Haftpflicht ist vor Beginn des Lehrgangs vorzulegen.

Kursleiterin Catrina Hild wird wertvolle Tipps zur Erkennung und Behandlung von Symptomen geben. So sind etwa bei Hunden mit dunklem Fell Verletzungen und Wunden nur schwer zu erkennen und daher ist ein sorgsamer Bodycheck erforderlich.

Blutet das Tier, sei dies immer ein Indiz für den Tierarzt oder die Klinik. Am besten speichere man die Handynummer mehrerer Tierärzte und der Kliniken der Umgebung im Handy. Denn: Eine Notrufnummer 112 gibt es in der tiermedizinischen Erstversorgung nicht. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen werden in praktischen Übungen gemeinsam erarbeitet. Die Atemkontrolle, Puls fühlen, den Hund hinlegen und fixieren oder einen Pfotenverband anlegen sind dafür nur einige Beispiele.

