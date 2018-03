Konfirmanden feiern Jubiläum

Weilburg 2018 feiert die evangelische Kirchengemeinde Weilburg das Fest der Goldenen und Jubel-Konfirmation am Sonntag, 6. Mai. Dieser Tag beginnt mit einem Abendmahlsgottesdienst in der Schlosskirche in Weilburg. Am Nachmittag sind die Jubilare mit ihren Partnern zur Kaffeetafel in das Helmut-Hild-Haus eingeladen. Ab sofort können sich alle Frauen und Männer, die in den Jahren 1968, 1958, 1953, 1948, 1943, 1938 oder 1933 konfirmiert wurden, in dem evangelischen Gemeindebüro unter (0 64 71) 5 16 04 87 für den Festgottesdienst und die Feier anmelden. (red)