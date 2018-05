Konfirmanden feiern Jubiläum

Biebertal-Königsberg Einen ganz besonderen Festgottesdienst konnte jetzt die Evangelische Kirchengemeinde Königsberg feiern: Horst Dienethal feierte das seltene Fest der Gnadenkonfirmation. Er wurde vor 70 Jahren von Pfarrer Fritz Reuter konfirmiert. Christel Schaub (geb. Lepper), Helga Brück (geb. Wießner), Werner Finger und Oswald Lepper konnten ihre Eiserne Konfirmation begehen. Brigitte Heinz (geb. Scherer) und Elfriede Blicker (geb. Kauß) feierten Diamantene und Edeltraud Mehl (geb. Klös) feierte Goldene Konfirmation. Königsbergs Ortspfarrer Horst Rockel, hieß die ehemaligen Konfirmanden willkommen und sagte: „Es ist nicht selbstverständlich, Gnaden, Eiserne, Diamantene und Goldene Konfirmation feiern zu können“. Die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes hatte Karoline Eigner an der Orgel übernommen. Pfarrer Rockel segnete während des Gottesdiensts die ehemaligen Konfirmanden erneut ein. Gemeinde und die Jubiläumskonfirmanden feierten auch gemeinsam das Abendmahl. Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich die Konfirmanden zum gemeinsamen Mittagessen im Landgasthof Zum Hirsch in Königsberg, tauschten Erinnerungen und Gedanken aus und pflegten die Geselligkeit. (kt/Foto: Waldschmidt).