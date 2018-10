Konfis backen Brote

Schöffengrund-Schwalbach 14 Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Schwalbach haben sich in der Backstube der Bäckerei „Schuppner & Koschare“ mit Pfarrerin Kerstin Vollmer getroffen. Gemeinsam formten die Konfis aus 16 Kilogramm Teig 61 Brotlaibe und schoben sie in den Backofen. Die fertigen Brote wurden am Sonntag im Abschluss an den Erntedankgottesdienst gegen eine Spende an die Besucher abgegeben. Dabei kamen 500 Euro zusammen. Der Erlös der Aktion ist laut Pfarrerin Vollmer für das Hilfswerk „Brot für die Welt“ bestimmt. (lr/Foto: Rühl)