Konservative bieten Vorträge

Marburg Am Donnerstag, 27. Oktober, lädt der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Heck zu einem Vortrag des Präsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, ab 18.30 Uhr in das Technologie- und Tagungszentrum ein. Maaßen spricht über "Gefahr Islamismus: Wie verhindern wir Radikalisierung und Terrorismus?". Am Montag, 31. Oktober, geht es ab 18 Uhr um die "Zukunft der Landwirtschaft". Zu Gast ist die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Landwirtschaft und ländlicher Raum, Christina Schulze-Föcking. (red)