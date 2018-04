Kontinuitätbeim TC Oberbiel

Bestätigt wurden die Vorsitzende Tanja Velten, der 2. Kassierer Albert Trommershäuser, Schriftführer Ulrich Knoth, Jugendwartin Else Velten und Beisitzer Patrick Höchst. Weiterhin im Amt sind der 2. Vorsitzende Bernd Ullmann, Kassierer Helmut Gehrs, der 2. Schriftführer Harald Adameck, Sportwart Michael Gick und Beisitzerin Julia Schäfer.

Vor den Wahlen hatten die Mitglieder kurze Rückblicke auf die Saison gehört. In der weiteren Planung sind die Saisoneröffnungsfeier mit einem Jedermannturnier am 19. Mai und die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Stadt Solms am 9. Juni. Kassierer Helmut Gehrs legt die Zahlen des Vereins offen. Der 2. Kassierer Albert Trommershäuser berichtete über die gute Bewirtung des Clubheims. Dies muss auch in der kommenden Saison weitergeführt werden.Im Mai und Juni wird immer mittwochs ab 18 Uhr ein „Freies Spiel“ stattfinden. Alle interessierten Nichtmitglieder bekommen die Gelegenheit, auf der Anlage zu spielen.

Für 40-Jährige Mitgliedschaft wurden Brigitte und Norbert Gaul, Inge Greilich und Dennis Reinhardt geehrt. Bis Ende April sollen sich die Mitglieder zur Bewirtung des Clubheims eingetragen haben. Danach wird der Vorstand schauen, wie die Wochen belegt werden können. (red)