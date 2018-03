Kontrolle, wenn das Knie knackt

In den meisten Fällen geht alles gut. Patienten können wieder gehen, laufen , einige sogar Skifahren. Manchmal jedoch kommt es zu Problemen. Wie die zu beheben sein könnten, dazu gab gestern am Redaktionstelefon Professor Dr. Jan Schmitt, Chefarzt des Zentrums für Unfallchirurgie und Orthopädie an den Lahn-Dill-Kliniken Lesern dieser Zeitung wertvolle Tipps.

Leichte Schmerzen nach der Operation verschwinden meistens nach einem Vierteljahr

Grundsätzlich gilt, bei Beschwerden, rasch ärztliche Hilfe zu suchen und kontrollieren zu lassen, woran Komplikationen liegen könnten. Eine Diagnose am Telefon ist nicht machbar, betont Jan Schmitt. „Ein Knie muss der Orthopäde in die Hand nehmen“, sagt er. Röntgenaufnahmen bringen oft wichtige Erkenntnisse.

Bei einigen Anrufern, bei denen der Ersatz des Kniegelenks noch nicht so lange zurückliegt, bittet der Mediziner um Geduld, so etwa bei einem 73 Jahre alten Langenaubacher, der drei Monate nach der OP noch leichte Schmerzen hat. „Das ist normal. Üblicherweise normalisiert sich das in den nächsten Wochen“, weiß er aus Erfahrung. „Die Reha ist extrem wichtig“, gibt er dem Anrufer mit auf den Weg.

„Später aber sollte ein operiertes Knie nicht schmerzen“, sagt er und rät einer 58-Jährigen aus Ewersbach, dringend einen Orthopäden zu konsultieren. Seit fünf Jahren hat sie ein neues Knie und seit einem Jahr starke Schmerzen. Beim Treppensteigen zieht sie das operierte Bein nach, weil sie darin seitlich Schmerzen hat. Ihren Schuh läuft sie seitlich ab. Letzteres lässt Schmitt auf eine Instabilität der Prothese schließen, denn oft gewöhnten sich Menschen dann ein ungünstiges Gangbild an.

Ein Engegefühl verspürt eine 67-Jährige aus Angelburg an einem ihrer operierten Knie. Es kribbelt auf der Haut links und rechts der Narbe. „Das kommt vom Durchtrennen kleiner Hautnerven bei der OP“, sagt Schmitt. Wahrscheinlich werde sich das noch bessern. Beschleunigen könne man den Prozess aber nicht.

Über das Knacken in seinem künstlichen Kniegelenk ärgert sich ein 59-Jähriger aus Dillenburg-Frohnhausen. Er ist schmerzfrei, aber selbst Menschen, die neben ihm stehen, können das Knacken im Knie hören. Ursache könnte eine Instabilität sein, vermutet Schmitt. Das Geräusch entsteht, wenn die einzelnen Teile der Prothese, die aus Metall und Kunststoff bestehen, gegeneinanderschlagen.

Zehn bis fünfzehn Jahre hält eine durchschnittliche Knieprothese, danach müssen viele ersetzt werden, weil sie verschlissen sind, erklärt Schmitt einem 65-Jährigen aus Dautphetal-Allendorf, der seit zehn Jahren eine Schlittenprothese hat. Mit einer Röntgenkontrolle lasse sich feststellen, ob das Inlay an Höhe verloren hat. Möglicherweise müsse man dann eine beidseitige Komplettprothese einsetzen. So lange die jetzige aber erträglich sei, könne man warten.

Ein 63-Jähriger aus Wetter-Oberndorf hat, wie er und sein Arzt vermuten, eine Allergie gegen die Bestandteile des Zements, mit dem die Prothese im Knochen verankert wird. Schmitt riet, zunächst zu ergründen, ob es sich wirklich um eine Allergie handelt. Oft würden Symptome zu rasch Allergien zugeschrieben. „Das ist ein Detektivspiel“, weiß er aus Erfahrung. Eine Möglichkeit sei es, mit Cortison zu behandeln. Wenn das helfe, liege sehr wahrscheinlich eine Allergie vor.

Probleme mit dem Arm hat ein 81-Jähriger aus Aßlar nach einem operierten Riss der Rotatorenmanschette. Die Prothese sei in Ordnung, aber die Muskeln sehr schwach. Da der Patient zudem an Parkinson leidet, riet Schmitt dazu, zunächst einen Neurologen aufzusuchen, um die Medikamentierung zu überprüfen. Wenn er gut eingestellt sei, habe er auch die Chance, die Muskeln durch Krankengymnastik zu stärken. (he)