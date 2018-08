Konzerngewinne steigen

Laut der am Donnerstag vorgelegten Halbjahresbilanz hat der Klinikkonzern an seinen fünf Standorten, dem Campus Bad Neustadt, den beiden Universitätsklinika Gießen und Marburg, der Zentralklinik Bad Berka und dem Klinikum Frankfurt/Oder, im ersten Halbjahr 432 317 Patienten behandelt. Dies sei ein Zuwachs von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Vorstandsvorsitzender Stephan Holzinger sieht den Konzern mit der Entwicklung auf einem „guten Weg, unsere Umsatz und Ergebnisziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen“. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen demnach die Umsatzerlöse von 598,4 Millionen Euro auf 620,2 Millionen Euro, ein Plus von 3,6 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 1,8 Prozent auf 51,1 Millionen Euro – auch vor dem Hintergrund von antizipierten Tarifsteigerungen und Personalaufbau, die sich insbesondere im zweiten Quartal des laufenden Jahres ausgewirkt hätten. Belastend hätten sich die regulatorischen Eingriffe des Gesetzgebers, wie etwa eine verminderte Vergütung für kardiologische und spezialorthopädische Leistungen sowie der seit vergangenem Jahr geltende Fixkostendegressionsabschlag ausgewirkt.

Der Konzerngewinn verbesserte sich um 4,1 Prozent auf 17,6 Millionen Euro. In diesen Zahlen sei der erwartete positive Effekt aus der erzielten Einigung mit dem Land Hessen und den Universitäten Gießen und Marburg zur Kostenerstattung für Forschung und Lehre – die Trennungsrechnung – noch nicht enthalten.

Grund sei die letzte aufschiebende Bedingung, deren Erfüllung die Rhön-Klinikum AG für den Herbst erwarte.

Die erfolgreiche Einigung über die Trennungsrechnung werde das EBITDA des Konzerns mit einem Einmaleffekt von rund 20 Millionen Euro positiv beeinflussen.

„Unser derzeit größtes Projekt ist der Neubau des Rhön-Klinikums Campus Bad Neustadt mit einem Investitionsvolumen von rund 250 Millionen Euro. Wir liegen voll im Zeitplan und werden im Dezember eröffnen“, berichtet Holzinger. Er ist überzeugt, dass die enge Verbindung von ambulanter und stationärer Behandlung „ein überzeugendes Zukunftsmodell mit überregionaler Strahlkraft für die medizinisch-therapeutische Versorgung im ländlichen Raum“ sei. Man verfolge das Ziel, dieses Konzept auch auf andere ländliche Regionen zu übertragen. Erste konstruktive Gespräche mit ausgewählten Regionen liefen bereits.

Für das laufende Geschäftsjahr halte der Krankenhauskonzern an der bisherigen Prognose fest. Erwartet wird demnach ein Umsatz in Höhe von 1,24 Milliarden Euro, Abweichungen in einer Bandbreite von jeweils fünf Prozent nach oben oder unten sind eingeschlossen. Zu berücksichtigen seien weitere belastende regulatorische Eingriffe des Gesetzgebers, wie etwa eine geringere Vergütung für sachkostenintensive Leistungen insbesondere im Bereich der Herzmedizin, oder der Fixkostendegressionsabschlag für Mehrleistungen.

Für das EBITDA rechne man mit einem gegenüber 2017 deutlich höheren Wert zwischen 117,5 Millionen Euro und 127,5 Millionen Euro – neben anderen Effekten positiv beeinflusst durch die Einigung über die Trennungsrechnung am UKGM.