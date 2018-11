Konzert für denguten Zweck

Gladenbach Das Hinterländer Männerensemble lädt ein zum Benefizkonzert zugunsten des Hospizdienstes Immanuel. Das Konzert findet am Sonntag, 18. November, ab 17 Uhr in der katholischen Kirche Gladenbach statt. Der Eintritt kostet zehn Euro, davon erhält der Hospizdienst drei Euro als Spende. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen der Sparkasse Marburg-Biedenkopf in Gladenbach und Biedenkopf. (red)