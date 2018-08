Konzert für guten Zweck gestalten

Das Konzert unter dem Titel „Lieder des Lebens“ beginnt um 17 Uhr in der Schlosskirche in Weilburg. Tickets gibt es ab sofort in der Residenz-Buchhandlung Weilburg, im Weltladen Weilburg und in der Hauptstelle der Kreissparkasse Weilburg.

Die Kantorei der Schlosskirche besteht seit dem 18. Jahrhundert und zählt aktuell 60 Sängerinnen und Sänger. Leiterin ist Dekanatskantorin Doris Hagel. Der Männerchor „Cäcilia“ Lindenholzhausen besteht seit 1901 und zählt 55 Sänger. Als Chorleiter fungiert Matthias Schmidt und Vorsitzender ist Hans Joachim Schupp. (red)