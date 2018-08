Konzert im Heim

Wetzlar Das Foyer im Pflegeheim Haus Königsberg an der Lahn hat sich für ein Konzert in eine russisch-orthodoxe Kirche verwandelt. Auf seiner Tournee machte der Moskauer St.-Daniels-Chor Station in Wetzlar. Das Solistenensemble des Russisch-Orthodoxen Patriarchen Kyrill I. trat unter dem Dirigenten und Leiter Dr. Vladislav Belikov in einer dreiköpfigen Besetzung auf und begeisterte die Zuhörer. Gegründet wurde das Ensemble 1990 im Moskauer Danilow-Kloster. (lr/Foto: Rühl)