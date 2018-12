Konzert im Passauer Dom ist Höhepunkt der Reise

Villmar Eine fünftägige Reise hat einige Mitglieder der katholischen Arbeitnehmerbewegung „St. Matthias“ Villmar in den Bayerischen Wald geführt. Untergebracht war die Gruppe in einem Hotel in Röhrnbach nahe der österreichischen und tschechischen Grenze. Neben Stadtführungen in Schärding, Krumau und Regensburg standen auch eine Kirchen- und eine Brauereiführung in Aldersbach auf dem Programm. Besonders beeindruckt waren die Frauen und Männer von der Stadt Passau. Die Schönheiten der traditionsreichen Stadt brachten zwei Stadtführer den Besuchern näher. Ein Höhepunkt der Reise war ein Mittagskonzert im Dom „St. Stephan“, zu dem Domorganist Ludwig Ruckdeschel eingeladen hatte. (red/Foto: privat)