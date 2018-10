Konzert mit Harzbecker

Für die instrumentale Begleitung sorgt der Pianist und Organist Hans-Jürgen Schmidt. Karten für 17 Euro gibt es im Vorverkauf im Gemeindebüro Oberroßbach, in der Bäckerei Nickel in Weidelbach, bei Gillmann Lotto in Haiger und in der Buchhandlung Rübezahl in Dillenburg. An der Abendkasse kostet der Eintritt 19 Euro. (red)