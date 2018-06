Konzerte mit Führungen erleben

Bis zum 12. August finden acht Orgelkonzerte abwechselnd in der evangelischen Stadtkirche und in der katholischen Pfarrkirche statt. Renommierte Organistinnen und Organisten möchten den Gästen an der Oberlinger-Orgel und an der Klais-Orgel vielfältige Orgelmusik präsentieren. Die Konzerte dauern etwa 30 bis 40 Minuten. Zum Auftakt spielt Petra Denker am Sonntag Werke von Johann Sebastian Bach, Jan Pieterszoon Sweelinck, Jehan Alain und Edward Elgar. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an einer Kirchenführung teilzunehmen. Es wird um eine Spende zur Unterstützung der Reihe gebeten. (red)