Kooperation mit dem RSV Weyer geht weiter

So wurden Karl Pöschl, Wil­fried Sohl (beide 60 Jahre), Rolf Dambmann (50 Jahre), Otto Hofmann, Wolfgang Sandner, Heinz Pilling, Reiner Michel (alle 40 Jahre), Pia Kissel, Vanessa Kissel, Norbert Zabel, Peter Matvijof, Jürgen Schmidt, Yildiray Cinar und Bernd Molsberger (alle 25 Jahre) für ihre lange Vereinstreue ausgezeichnet.

Tennis-Festspiele steigen erstmalig

In seinem Jahresrückblick ließ Tobias Ketter nochmal die in 2017 durchgeführten Veranstaltungen des Vereins Revue passieren. Axel Lenz berichtete, dass auch in der Saison 2018/19 die Kooperation mit dem RSV Weyer fortgesetzt werde. Dies ermögliche den Seniorenspielern des Vereins, weiterhin gemeinsam in einer Mannschaft zu spielen, obwohl ein eigenständiger Spielbetrieb auch weiterhin nicht durchführbar sei. Als dritte Mannschaft des RSV Weyer sind die Fußballer in der Gruppe 1 der C-Liga beheimatet.

Positives gab es aus den Abteilungen Jugendfußball und Tennis zu vermelden. Im Mai dieses Jahres werden zum ersten Mal die Münsterer Tennis-Festspiele ausgetragen. Dabei gibt es Turniere für Münsterer Bürger und auswärtige Tennisvereine.

Gerhard Haibach berichtete, dass der Wirtschaftsbetrieb des Vereins zufriedenstellend verlaufen sei, die Beteiligung der Mitglieder bei Veranstaltungen jedoch eine breitere Basis brauche. Edwin Nickel wurde zum neuen Kas­senprüfer gewählt. (red)