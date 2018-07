Kornblumenblau

Sechshelden. Obgleich die Kornblume (Centauréa cyanus) nur ein gemeines Ackerkraut ist, findet sie größte Zuneigung. Die Schnitter flochten sie früher gerne in den Erntekranz. Zwischen den schlanken Halmen des wogenden Kornfeldes leuchten ihre königsblauen Blütenköpfe prächtig hervor. Die blaue Kornblume darf in keinem „Feldblumenstrauß“ fehlen. Jedoch sind die schlanken Halme des Kornfeldes jetzt noch nicht reif, was aber unsere derzeitige Sonneneinstrahlung ganz schnell bewirken wird. Für diese Aufnahme kniete unser Mitarbeiter am Wegesrand und tauchte mit der Kamera in die Sechsheldener Gemarkung am Rande der Manderbacher Heide ein. (Foto: Lommel)