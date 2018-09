Kostenfreie Beratung

Limburg Gründer und Unternehmer können sich am Montag, 24. September, ab 14 Uhr in Einzelgesprächen kostenfrei in der Industrie- und Handelskammer in Limburg beraten lassen. Die Teilnehmer finden Antworten zu Themen wie Finanzierung, Gründung, Unternehmensnachfolge, Fördermittel, Standortwahl, Genehmigungsverfahren und die Unterstützung durch eine professionelle Unternehmensberatung. Termine sind bei Thomas Peter unter Tel. (06441) 44791268 und per E-Mail an thomas.peter(at)wibank.de sowie auch bei Jan-Oke Schöndlinger unter Tel. (06431) 210131 und per E-Mail an j.schoendlinger(at)limburg.ihk.de erhältlich. (red)