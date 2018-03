Kraft rückt in Gemeindevorstand

Nach der Kommunalwahl im März 2016 hatten SPD und FWG eine gemeinsame Kandidatenliste für den Gemeindevorstand verabschiedet. Die Sozialdemokraten stellen seitdem mit Günter Wagner, Volker Freund und Klaus Eckel drei ehrenamtliche Beigeordnete.

Für die Freien Wähler saß bisher neben dem Ersten Beigeordneten Arndt Räuber auch Timon Jochem in dem Gremium. Zum Ende des Jahres schied der 28-Jährige aus Günterod aus. Am Montagabend erhielt er von Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) seine Entlassungsurkunde. SPD und FWG – ihre Koalition zerbrach im Oktober des vergangenen Jahres – hätten bis zum 14. Januar die Möglichkeit gehabt, ihren Wahlvorschlag für den Gemeindevorstand zu ändern. Dies geschah nicht. Deshalb rückt nun automatisch Svenja Kraft nach. Die 31-Jährige aus Bad Endbach stand als nächste Kandidatin für einen Platz in dem Gremium auf der Liste.

Vereidigt von Julian Schweitzer

Die Sozialdemokratin verliert mit sofortiger Wirkung ihr Mandat in der Gemeindevertretung und im Ortsbeirat.

Wer für sie in diese Gremien nachrückt, steht noch nicht fest. Parlamentschef Karl-Heinz Seitz (SPD) verpflichtete Svenja Kraft am Montagabend in das Amt der Beigeordneten. Bürgermeister Julian Schweitzer vereidigte sie anschließend und überreichte ihr die Ernennungsurkunde. (mi)