Kratzer im Lack, Macke in der Wand

Nur wer einen professionellen Umzugsspediteur beauftragt, geht auf Nummer sicher. Was es im Schadenfall zu wissen gibt, erklärt Rechtsanwältin Sue Ann Becker, Justiziarin beim Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) in Hattersheim/Main.

In manchen Portalen wird geraten, beispielsweise Studenten für einen Umzug anzuheuern. Was ist davon zu halten?

Sue Ann Becker: Im Prinzip spricht erst einmal nichts dagegen. Verbraucher sollten aber bedenken, dass Studenten oder andere private Umzugshelfer möglicherweise billiger sind, aber dafür sind sie auch nicht im professionellen Umgang mit Umzugsgütern geschult. Wenn ein Schaden entsteht, zum Beispiel, weil die Helfer im Treppenhaus mit den Möbeln Macken in der Wand verursachen oder teures Porzellan zerdeppern, könnten Verbraucher im schlimmsten Fall auf den Kosten sitzen bleiben.

Aber für Schadenfälle gibt es doch eine Haftpflichtversicherung?

Becker: Das ist korrekt. Um kein Risiko einzugehen, müsste man sich also im Vorfeld vom Helfer bestätigen lassen, dass er eine entsprechende Versicherung abgeschlossen hat. Außerdem greift dessen Haftpflicht nur dann, wenn sogenannte Gefälligkeitsschäden im Schutz eingeschlossen sind. Das ist in vielen Verträgen zwar mittlerweile der Fall. Je nach Vertrag kann es aber eine Schadendeckelung geben.

Wie ist die Haftung geregelt, wenn ein Umzugsunternehmen beauftragt wird?

Becker: Dann haftet grundsätzlich die Spedition. Der Schadenersatz ist allerdings auf 620 Euro pro Kubikmeter Laderaum begrenzt. Ersetzt wird jedoch immer nur die Differenz zwischen dem Zeitwert eines Gegenstandes und seinem Restwert nach dem Schaden, also das, was es kosten würde, das Stück zu reparieren. Schäden im Treppenhaus oder Kratzer in Fußböden durch Möbelverrücken regelt die Betriebshaftpflichtversicherung des Unternehmers.

Sie sagen „grundsätzlich“. Welche Ausnahmen gibt es?

Becker: Beispielsweise haftet die Umzugsfirma nur, wenn ihre Mitarbeiter die Kisten gepackt haben. Wer etwa sein Geschirr selbst einwickelt, kann die Möbelspedition bei Brüchen während des Umzugs also nicht in die Verantwortung nehmen. Völlig ausgeschlossen sind Schäden an Pflanzen und Tieren sowie Funktionsstörungen an technischen Geräten. (red)