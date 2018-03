Krauskopf arbeitet seit 50 Jahren mit

Geehrt wurde Horst Krauskopf, der mit 31 Jahren in die AWO eingetreten ist und jetzt auf seine 50-jährige Mitgliedschaft verweisen kann. 1976 wurde er zum 2. Vorsitzenden und zum Schriftführer der zu dieser Zeit noch „AWO Krumbach“ gewählt.

In diese Zeit fiel die Überleitung in den Kreisverband Gießen, die Horst Krauskopf in Abstimmung mit dem seinerzeitigen Vorsitzenden Willi Hermann maßgeblich betrieb. 1990 löste Krauskopf Willi Hermann als Vorsitzenden ab und führte dieses Amt mit hohem Engagement bis 2006, blieb dem Verein aber als Beisitzer erhalten. 2008 wurde Krauskopf Ehrenvorsitzender der AWO Biebertal.

Angelika Götz sprach dem Jubilar ein großes Dankeschön aus und überreichte dem Jubilar ebenso Blumen wie seiner Frau Resi. Seit 25 Jahren Mitglieder in der AWO sind inzwischen Martha Michel, Lydia Rühl und Albert Wagner.

Gerd Wegel löst Renate Thome ab

Angelika Götz berichtete aus dem Jahresgeschehen. Zum AWO Ortsverband zählen 46 Mitglieder. Die Verantwortlichen des Ortsverbandes legen Wert auf viele hilfreiche Einsätze im AWO Pflegeheim Rodheim. Zweimal im Jahr ist dort Waffelbacken angesagt. Auch das Sommerfest und das Adventskaffee wie die Mittwochsrunden mit Paul Renkhoff und seinem Akkordeon werden vom Ortsverein ausgerichtet.

Bei den Neuwahlen wurde die Vorsitzende Angelika Götz für drei Jahre im mt bestätigt. Auch Erika Runne (Kassiererin), Ernst Klenner (Schriftführer) und Hans Joachim Götz und Jutta Poborsky (Beisitzer) erhielten erneut das Vertrauen. Als 2. Vorsitzender wurde Gerd Wegel neu in den Vorstand gewählt. Er löst Renate Thome ab, die den Wohnsitz gewechselt hat und mit Dank verabschiedet wurde.

Als Delegierte für die AWO Kreiskonferenz wurden Thomas Brunner, Erika Runne und Ernst Klenner bestimmt Für 2018 kündigte Angelika Götz ein Sommerfest im Pflegeheim Rodheim für den 22. Juni an. Die Tagesfahrt – zusammen mit dem VdK – soll am 29. Mai nach Mespelbrunn und Lohr am Main führen. (mo)