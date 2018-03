Kreativ von Gott reden

„Wir hatten 130 angemeldete Teilnehmer“, sagt Dekanatsjugendreferentin Astrid Möller vom Dekanat an der Dill, „einige sind kurzentschlossen noch nach Herborn gekommen, um sich für ihre Arbeit inspirieren zu lassen und Gleichgesinnte zu treffen“.

Darunter war auch eine Gruppe aus dem Dekanat Vogelsberg. Jugendpfarrer Werner Schleifenbaum aus dem Dekanat Westerwald begrüßte mit einer Andacht die vielen Jugendlichen und lobte ihr Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit. Jüngster Teilnehmer war mit 14 Jahren Robin Eichmann aus dem Dekanat Westerwald, jüngste Teilnehmerin mit ebenfalls 14 Jahren war Janina Buchholzki aus Herborn (Dekanat an der Dill).

Beim Kurs von Dennis Eisenacher vom Roomescape-Frankfurt war logisches Denken gefordert

21 erfahrene Workshopleiter haben am „Tag der Mitarbeitenden“ mitgearbeitet. Die Teilnehmer konnten zwei Workshops auswählen, in denen sie dann vor- und nachmittags jede Menge Wissenswertes, Anregungen und Tipps für ihre praktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erhielten. Gegliedert waren die Seminare in die Themenbereiche „Glaube & Verkündigung“, „Pädagogik“, „Spielpädagogik“, „Praxis“ und „Kreativität“. Insgesamt wurden 20 Workshops angeboten beispielsweise zu kreativen Zugängen zur Bibel, zum Leiten einer Gesprächsgruppe oder dem Umgang mit Konflikten in der Gruppe sowie zu rechtlichen Themen wie dem Kindeswohl.

Der Workshop 11 („Escape-Room“) war klarer Favorit und schnell überbucht. Unter der Anleitung von Dennis Eisenacher vom Roomescape-Frankfurt war von den Teilnehmenden logisches Denken und kreative Denkfähigkeit gefordert. In einem dafür präparierten Raum in der „Alten Schmiede“ in Uckersdorf suchten die insgesamt 28 Teilnehmer gemeinsam nach Hinweisen zum Heiligen Gral. Die Teams hatten dafür eine Stunde Zeit. Im Anschluss an die Praxis folgte ein theoretischer Teil, wo die Teilnehmenden erfuhren, wie sie selbst ein „Live Escape Game“ vorbereiten können, welche Rolle ihnen als Spielleiter zukommt und wie die Spiele mit geistlichem Inhalt verbunden werden können. Die Teilnehmenden haben so einen wertvollen ersten Einblick für den Einsatz dieser Spiele in der Gemeindearbeit gewinnen können, sagt Dennis Eisenacher.

In den Gemeinderäumen der Konferenzhalle hat Anna da Silva, Dekanatsjugendreferentin aus dem Dekanat Weilburg gemeinsam mit FSJlerin Cécile Kuhlmann aus Weilburg, den Teilnehmenden das „Sketchboard“ vorgestellt: Mit bereits vorgemalten Strichen auf einer Staffelei entsteht beim Erzählen eine Bild- und Textgeschichte. „Es ist eine schöne Methode, um Kindern eine biblische Geschichte anschaulich zu erzählen“, sagt Anna da Silva.

Wenige Meter davon entfernt ummanteln Jugendliche Stöcke in unterschiedlichen Längen mit Dämmstoffen. Die Stöcke sind Bestandteil einer ungewöhnlichen Sportart für Gruppen: „Jugger“ heißt das Spiel, das für Jungs wie für Mädchen geeignet ist. Thomas Pospischil, Gemeindepädagoge aus dem Dekanat Biedenkopf-Gladenbach, zeigt den elf Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie der Umgang mit den Stöcken funktioniert. Den „roten Faden“ im Kindergottesdienst nicht zu verlieren, dazu ermunterte Gemeindepädagogin Kerstin Griese. Eine Türe weiter zeigt Gemeindepädagogin Anette Gisse den Teilnehmerinnen, wie gut sich das Filzen mit Schafwolle, warmen Wasser und Seife für Kinder eignet.

Zudem gab es Workshops zum kreativen Bibellesen, ein Workshop „Andacht für Anfänger“, „Mit Kindern singen“ und neue Angebote für Jugendgruppen.

Musikalischer Höhepunkt war eine Formation ohne Namen. Die sieben Jugendlichen sangen moderne Lobpreislieder und luden die 160 Anwesenden zum Mitsingen ein. Laura Gleichmann vom Orga-Team des Jugendkirchentages lud die Jugendlichen zum 9. Jugendkirchentag vom 31. Mai bis 3. Juni nach Weilburg ein. Für die Jugendmitarbeitenden, die ihre JuLeiCa verlängern möchten, hatte dieser Workshop-Tag einen schönen Nebeneffekt: es entspricht in Umfang und Inhalt den Bedingungen, die für eine Verlängerung festgelegt sind.

In den vergangenen Jahren begegneten sich jedes Mal mehr als 150 Teilnehmer aus der Propstei Nord-Nassau: die Teilnehmer kommen aus den Kreisen Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill, Runkel und Limburg, dem Westerwald sowie dem Dekanat Selters (Rheinland-Pfalz). (red)