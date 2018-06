Kreative Ideen fürs Zuhause holen

Die Besucher können sich wieder viele neue Ideen für die Umgestaltung der eigenen vier Wände holen. Die Messe hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Fokus der „LebensArt“ steht traditionell die Gestaltung des Gartens und der Wohnräume. Dabei lässt sich der Trend feststellen, dass die Übergänge von drinnen nach draußen fließend sind.

130 Aussteller präsentieren moderne Edelstahlmöbel, filigrane Sitzgruppen und Lounge-Möbel

Hochwertiges Mobiliar für Wintergarten, Terrasse und Garten ist unverzichtbar: Etwa 130 Aussteller präsentieren unter anderem moderne Edelstahlmöbel, filigrane Sitzgruppen, Holzliegen und Lounge-Möbel.

Auch der emsige „Selfmade-Man“ wird bei der „LebensArt“ fündig: Wer selbst Hand anlegen möchte, findet nahezu alles, was er für den persönlichen Traumgarten benötigt – von der Gartenschere bis zum Mähroboter. Pflanzen, Gartenstecker und Deko-Artikel runden das Angebot ab. Zudem präsentieren Gartenbau-Fachbetriebe ihre Mustergärten. Außerdem dürfen sich die Besucher auf Mode, Schmuck und kulinarische Leckereien freuen: Verschiedene „Genuss-Oasen“ laden zum Schlemmen und Verweilen ein. Kaffee- und Kuchenspezialitäten, kombiniert mit kunstvoll gestalteten Bildern, gibt´s im Art-Café in der Wilhelmstraße. Für musikalischen Schwung an allen drei Tagen möchte das Duo „Jazz Inspired“ sorgen. Saxophonist Jonas Röser und sein Partner Johannes Nebel am Kontrabass spielen Jazz der 50er und 60er Jahre. Der Eintritt kostet 8 Euro (ermäßigt sieben Euro). Kinder bis 15 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Infos gibt es unter www.lebensart-messe.de. (red)