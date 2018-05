Kreditkarte überprüfen

Hannover Prepaid-Kreditkarten sind nicht immer kostenlos. Zwar werben Online-Anzeigen oft mit Gratis-Angeboten. Am Ende werden Verbrauchern aber oft Gebühren von 10 bis 140 Euro in Rechnung gestellt, warnt die Verbraucherzentrale Niedersachsen. Ein Grundproblem: Die Vertragsbedingungen sind oft intransparent. Hinweise auf anfallende Gebühren finden sich mitunter nur im Kleingedruckten. Das macht es schwer, die Konditionen zu verstehen. Doch wer die Annahme per Nachnahme verweigert oder Gebühren nicht bezahlt, erhält schnell Mahnungen oder Inkassoforderungen. Wichtig deshalb: Angebote sollten vor Abschluss gut geprüft werden. Wer dennoch in die Falle tappt, sollte sich umgehend beraten lassen, um die Frist für einen Widerruf nicht zu verpassen. (tmn)