Kreis baut auf Nachwuchs

Das hat Landrat Wolfgang Schuster (SPD) gesagt, als er die neuen Studentinnen des Studiengangs B.A. Allgemeine Verwaltung offiziell im Team der Kreisverwaltung begrüßte. „Wie auch in den Vorjahren, ist es uns auch in diesem Jahr möglich, allen Absolventinnen und Absolventen eine Anschlussbeschäftigung nach erfolgreich abgeschlossenem Studium anzubieten“, so Schuster weiter, der neben der Begrüßung der neuen, auch gleichzeitig die Studienabsolventen – in diesem Jahr drei – beglückwünschte.

Theoretischer Unterricht an der Hessischen Hochschule für Verwaltung in Gießen und praktisches Lernen in der Kreisverwaltung – so gliedert sich der Studiengang Allgemeine Verwaltung, der beim Lahn-Dill-Kreis mit dem Abschluss Bachelor of Arts absolviert werden kann. In sechs Semestern lernen die Studenten Rechts- und Verwaltungsvorschriften und analysieren komplexe Sachverhalte. Sie werden umfassend in laufende Arbeitsprozesse eingebunden und lernen, wie sie beratend und unterstützend tätig werden können. „Mit den richtigen Voraussetzungen, der richtigen Motivation und den persönlichen Berufszielen im Blick, haben interessierte Menschen bei uns immer gute Ausbildungs- und Berufschancen,“ sagte Schuster.

Derzeit sind 13 Studierende im Studiengang Allgemeine Verwaltung beim Lahn-Dill-Kreis

Während ihres Studiums werden die Nachwuchskräfte in Fachdiensten eingesetzt und lernen die Aufgaben der Kommunalverwaltung kennen.

Derzeit werden in der Kernverwaltung des Lahn-Dill-Kreises 13 Studierende (drei Jahrgänge) des Studiengangs Allgemeine Verwaltung ausgebildet. Die Bewerbungsfrist für das neue Studienjahr 2019 ist bereits beendet. Info: www.lahn-dill-kreis.de/ausbildung. (w)