Kreuser kündigt Gang in nächste Instanz an

Dort verkündete Richterin Sigrid Dehmelt das erste Urteil in einem Schadenersatzverfahren zwischen der Stadt Gladenbach und dem Schausteller Herbert Kreuser aus dem Gladenbacher Stadtteil Diedenshausen. Doch die von Dehmelt verkündete Abweisung der Klage stellt weder die zur Verkündung erschienenen Bürgermeister Peter Kremer und Hauptamtsleiterin Bianka Möller-Balzer noch den Kläger zufrieden.

Denn das Urteil hat es in sich. Dem Grunde nach bejaht das Gericht nämlich den „Amtshaftungsanspruch“ des Klägers nach dem vom Verwaltungsgerichtshof in Kassel gefassten Urteil. Demnach hätte Herbert Kreuser auf dem Rummelplatz des Kirchenmarkts 2016 ein Standplatz zugewiesen werden müssen.

Allerdings wiesen die vom Kläger vorgelegten Zahlen „keine valide Grundlage“ für die ­Berechnung eines Schadens in Höhe von 27 500 Euro aus. Deshalb sei über die Klage auch nicht zu befinden, so die Richterin und infolgedessen auch nicht über ein mögliches Mitverschulden der ausgebliebenen Nutzung des Alternativstandplatzes. Somit sind einerseits die Hoffnungen der Stadt auf ein eindeutiges Ende des Verfahrens nicht erfüllt, andererseits bekam Kreuser keinen Schadenersatz zugesprochen, auch nicht in geringerer Höhe.

Jetzt geht es zum Oberlandesgericht

Schon beim Gütetermin im Dezember bezeichnete Richterin Dehmelt Kreusers Forderung als „sehr, sehr optimistisch“ auch hinsichtlich der damals vorliegenden und noch zu ergänzenden Zahlen. Den Hoffnungen der Stadt auf ein Ende der rechtlichen Auseinandersetzungen erteilt Kreuser auch eine Absage. Er werde in die Berufung gehen, kündigt er an.

Diese würde vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt verhandelt. Kreuser fordert 27 500 Euro Schadenersatz, weil der Verwaltungsgerichtshof in Kassel als letzte Instanz seiner Meinung folgte, dass die Vergabe für den Autoscooter-Standplatz des Kirschenmarktes 2016 nicht rechtens war. Infolgedessen wurde dem heimischen Schausteller als Standplatz der Parkplatz vor dem Spaßbad Nautilust zugewiesen. Dies, weil Sachsa Kalbfleisch auf dem Rummelplatz schon mit dem Aufbau seines Autoscooters begonnen hatte und ein Freiräumen des Platzes logistisch nicht mehr möglich gewesen wäre. So lautet die Argumentation der Stadtvertreter.

Im Auftrag der Stadt schickte Generalpächter Konrad Ruppert, der ein Schwager von Sascha Kalbfleisch ist, einen Pachtvertrag an Kreuser. Dieser unterzeichnete den für den Standplatz, baute seinen Autoscooter aber nicht vor dem Nautilust auf.

Als die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vorlag, brach Kreuser den Aufbau seines Fahrgeschäfts auf dem Festgelände eines anderen Ortes ab. Der Schadenersatz ist nicht die einzige Forderung, die Kreuser vor Gericht durchsetzen will. Vor rund zwei Wochen fand eine Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Gießen statt. Die Urteile zu den sieben Fortsetzungsfeststellungsklagen gegen die Stadt Gladenbach stehen noch aus. Die Richterin deutete allerdings an, dass für die Schausteller wenig Aussicht auf Erfolg besteht.

Offen ist er Ausgang einer neuen Klage des Diedenhäuser hinsichtlich Fehlern bei der Standplatzvergabe für einen Autoscooter auf dem Kirschenmarkt 2017.