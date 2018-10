Kriegswirren führen ein Paar zusammen

Die Jubelbraut ist im ostpreußischen Koschinen (heute: Korzeniew) geboren, die Mutter starb bereits, als sie sechs war. Mit der Stiefmutter verstand sie sich nur schlecht, so dass sie so schnell wie möglich aus dem schleswig-holsteinischen Bad Oldesloe ihrem Bruder folgte, der 1957 Arbeit und Wohnung bei Buderus fand.

Sie bekam eine Stellung in einer Gastwirtschaft in Hermannstein, wo sie auch ihren Mann kennenlernte. An Silvester 1957 wurde die junge Frau den Eltern vorgestellt und herzlich aufgenommen. „Ich hatte endlich wieder ein Zuhause“, schwärmt sie noch heute.

Stefan Kah ist in Jugoslawien geboren und als 1942 der Krieg in sein Heimatland kam, floh die Familie über mehrere Stationen und fand in Hermannstein eine neue Heimat. Stefan Kah wurde hier 1948 konfirmiert und absolvierte in Aßlar seine Schneiderlehre, der noch zwei Gesellenjahre folgten. Nach je zwei Jahren Arbeit bei Philipps und Leitz und einem Jahr bei der Straßenbahn in Stuttgart, rief der Vater ihn auf: „Komm heim helfen!“, denn es wurde gebaut.

Zufrieden, trotz Höhen und Tiefen

„Und dann begann unser gemeinsames Leben“, sagt Stefan Kah. Sohn Rainer wurde 1959 geboren, Elisabeth kam 1961 dazu und Jürgen, der 1964 das Licht der Welt erblickte, starb mit 20. Heute gehören vier Enkel zur Familie.

1972 übernahm das Paar das Haus der Eltern, die wie ihr Bruder und die Schwägerin bis zum Schluss begleitet wurden. „Es gab Höhen und Tiefen, aber wir waren immer zufrieden“, sagt sie. Er hat neben der Arbeit für die Familie genäht und ein Zubrot mit Bildvergrößerungen verdient. Ihren großen Tag feiern sie mit der Familie erst später – damit auch alle dabei sein können. (hp)