Krofdorfs Sportler sind in Topform

Kay Drescher, seit zwei Jahren Vorsitzender des Sportvereins, führte die Ergänzungswahlen zum Vorstand. Sein Stellvertreter Jürgen Leib, zuvor 30 Jahre lang Chef des Vereins, wurde für zwei weitere Jahre im Vize-Amt bestätigt. Auch Niclas Schmidt bleibt stellvertretender Kassierer und Michael Benesch einer der Beisitzer. Neu als Beisitzer ist Andreas Eckhardt, bislang kooptiertes Vorstandsmitglied.

Drescher erläuterte die Verzögerungen beim Anbau an die Eduard-David-Sporthalle, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wettenberg errichtet wird und mit einer Investitionssumme von 135 000 Euro verbunden ist. Baubeginn war im Herbst 2017. Für Verzögerungen sorgte zunächst das Versetzen des Stromanschlusses für den vorhandenen Mobilfunkmast und ein Wassereinbruch im Dezember mit Trocknungsphase weit in den Januar hinein. Die Fertigstellung der Hallenerweiterung war für Mai geplant – bevor ein offener Wasserhahn erneut einen Schaden von 4000 Euro anrichtete. Abgeschlossen wurde immerhin Sanierung der 30 Jahre alten Toiletten in der Vereinsgaststätte, Kosten: 30 000 Euro.

Der Vorsitzende dankte Trainern, Übungsleitern und Helfern. Und er dankte seinen Vorstandskollegen für ihren Einsatz. Allerdings - und auch daran ließ Drescher keinen Zweifel - „ist Vorstandsarbeit in einem Verein dieser Größenordnung, Aufgabenvielfalt und Arbeitsfülle ohne Rechtsanwalt und Steuerfachmann nicht mehr möglich“. Das gelte aktuell auch angesichts des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung: „Wir haben uns in vielen Sitzungen damit befasst und dabei festgestellt, dass wir auch schon in der Vergangenheit in Sachen Datenschutz vieles richtig gemacht haben“, beruhigte Drescher jedoch.

Jürgen Leib nahm dann die Ehrungen vor. Erich Leib ist seit 75 Jahren Mitglied und als langjährig aktiver Sportler noch immer fit, was die Versammlung mit besonderem Beifall bedachte. Ebenso lang ist Heinz Valentin Mitglied. Für 50 wurden Peter Schmidt, Holger Müller und Walter Wagner ausgezeichnet sowie für 25 Jahre Marianne Terberl, Anni Will, Karlheinz Will und Patrick Leibold-Meid.

Für die Kurzberichte aus den Abteilungen traten ans Mikrofon: Kai Fechler (Fußball), Norbert Kneissl (Handball), Niclas Schmidt (Basketball), Jens Hausner (Rugby), Klaus Powilleit und Arno Willershäuser (Stadion-Leichtathletik), Jürgen Leib für die Langstreckenläufer, Peter Wessendorf (Triathlon) sowie Katja Leib (Turnen).

Erfolge der Sportler reichen bis zu Spitzenrängen bei Meisterschaften – und in die Kreisoberliga

Bei der Ehrung der erfolgreichen Aktiven reichten die Erfolge bis „aufs Treppchen“ bei Deutschen Meisterschaften. Beispielsweise seien Hakim Quahioune als Deutscher Meister über 3000 Meter und im Halbmarathon der Altersklasse (AK) 55 und Stephanie Weiß als Deutsche Meisterin im Halbmarathon (AK 35) und Gesamtsiegerin bei den Polizei-Europameisterschaften im Triathlon genannt.

Dazu Helga von Staa und Linda Vinson als Deutsche Turnfestsiegerinnen in den AKs 75 und 80. Und auch, dass die Fußballer erstmals nach einem Vierteljahrhundert mit dem Aufstieg in die Kreisoberliga wieder auf Bezirksebene kicken dürfen.