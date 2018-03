Kronen sammeln bei „Kingdomino“

48 Dominoplättchen mit einer Landschaft auf der einen und einer Nummer auf der anderen Seite befinden sich in einem Beutel. Vier nummerierte Plättchen liegen mit der Zahl nach oben auf dem Tisch. Sie werden nach ihrer Nummer sortiert und wieder umgedreht.

Ein Mitspieler nimmt alle Spielfiguren in die Hand und lässt eine herausfallen. Dann darf er seine Figur auf ein Landschaftsplättchen legen, das er an sein Schloss anlegen möchte.

Plättchen mit Kronen sind am wertvollsten

Jeder darf der Reihe nach ein Domino-Plättchen aufnehmen und an sein Schloss anlegen. Dabei muss die Landschaft an mindestens einer Seite passend angelegt werden können. Während dies geschieht, hat der nächste Spieler bereits vier weitere Plättchen herausgelegt, sortiert und umgedreht. Wer als Erstes seine Landschaft anlegen durfte, hat nun den Vorteil, eine Spielfigur auf eins der neuen vier Plättchen setzen zu können. Er wählt also frei eine Landschaft. Es kommt beim Landschaftsbau nämlich darauf an, möglichst Plättchen mit Krönchen aufzunehmen, und große Landschaften aneinander zu legen. Am Spielende wird nämlich die Größe der Landschaft mit der Krönchenzahl multipliziert und dadurch die Prestigepunkte errechnet.

Wer das letzte Plättchen einer Serie aufnehmen musste, wird wahrscheinlich kein Krönchen in der Hand halten. Beim Landschaftsbau darf eine Größe von fünf mal fünf nicht überschritten werden. Wer das nicht einhalten kann, muss im Feld eine Lücke offen lassen. Sind alle Plättchen gezogen, ist das Spiel zu Ende.

„Kingdomino“ ist leicht erklärt und eignet sich für Jung und Alt. Erfahrene Spieler dürfen sich über variable Spielregeln freuen.

Autor: Bruno Cathala, für 2-4 Mitspieler ab 8 Jahren, Pegasus-Verlag, ca. 20 €.