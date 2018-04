Kubacher spielen seit halbem Jahrhundert Tischtennis

Matthias Hardt, der in der Hauptversammlung im Kubacher Hof zum neuen Tischtennis-Abteilungsleiter gewählt wurde, plant die Jubiläumsfeier. Diese findet am 16. Juni in der Volkshalle statt. Die Abteilung Wandern hat mit Wolfgang Jung ebenfalls einen neuen Leiter.

Auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft standen an. Seit einem halben Jahrhundert halten Stefan Cromm, Rosel Jakobi und Margit Schmidt dem Verein die Treue. Seit 25 Jahren sind Wolfgang Fried, Andrea Fried, Astrid Fried, Elke Michel, Reiner Weigel und Michael Weigel dem Verein als Mitglieder verbunden. Die Ehrungen führte Ernst-Otto Knipp durch. Der Vorsitzende muss künftig ohne seine Stellvertreterin Kerstin Götz, die von ihrem Amt zurückgetreten ist, auskommen. Für ihr Engagement dankte er ihr.

Leichter Rückgang der Mitgliederzahlen

Die Angebote sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Mit 604 Mitgliedern musste der Verein einen leichten Mitgliederrückgang hinnehmen.

Neben der Jubiläumsfeier der Tischtennis-Abteilung richtet der Verein in diesem Jahr unter anderem die Familienspiele auf dem Sportplatz am 11. August und die Aktion „Kubach wandert“ am 9. September aus. Der Kurs „Fit in den Sommer“ startet am 24. April. (red)