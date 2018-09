Künstler stellen aus

Am Samstag, 8. September und Sonntag, 9. September, verwandelt sich das Bürgerhaus Lohra zu einer Ausstellungsfläche für die Künstler der zehn Ortsteile. Alles steht dabei unter dem Motto „Kunst im Ort der Vielfalt – die Großgemeinde Lohra stellt aus“. Außerdem werden Künstler aus den Partnergemeinden Vivonne (Frankreich) und Dziemiany (Polen) ihre Arbeiten ausstellen.

Es gibt an beiden Tagen ein großes Kuchenbuffet, Leckeres von der Kräuterfrau und Kindermalen. Offizielle Eröffnung ist am Samstag um 14 Uhr. Die Werke sind bis 18 Uhr zu sehen. Am Sonntag, ist von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. (red)