Künstlerische Tätigkeit lockt drei Generationen

Noch nie gab es so viele öffentliche Veranstaltungen rund um die älteste Sommerakademie Deutschlands wie in diesem Jahr.

Dabei konnten die Besucher in diesem Jahr auch selbst künstlerisch tätig werden: Eine Zeichenexkursion in den Botanischen Garten oder ein offenes Training in der Tanz-Werkstatt wurden angeboten.

Dieses Jahr gab es mehrere Veranstaltungen für Besucher, die keine Kurse belegt haben

Außerdem gab es die Begleitausstellung in der Brüder-Grimm-Stube und eine Lesung auf den Spuren eines russischen Dichters – so waren in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen der Sommerakademie auch für nicht Teilnehmende zugänglich oder Teil des öffentlichen Rahmenprogramms.

Schon seit vielen Jahren gehört dazu auch die Möglichkeit, hinter die Kulissen und in die Ateliers zu schauen. „Sommerakademie transparent“ nennt sich der Nachmittag der offenen Tür. Er war erneut Treffpunkt für viele Kunstinteressierte aus Marburg und Umgebung ebenso wie für Freunde und Verwandte der Teilnehmer.

Ab 13 Uhr stand das Gelände offen, um den Künstlern über die Schulter zu schauen oder um die Aufführung des Kurses „Pantomime und Clownerie“ von Selina Senti zu besuchen.

Stadträtin Kisten Dinnebier eröffnete den Tag. Sie war zum ersten Mal in offizieller Funktion für den hauptamtlichen Magistrat bei der Marburger Sommerakademie. „Ich bin begeistert von der Atmosphäre und vor allem von den tollen Werken, die hier entstehen“, sagte Dinnebier. Knapp 300 Teilnehmer sind in diesem Jahr in der Sommerakademie künstlerisch aktiv, 80 Prozent davon sind weiblich. Die jüngsten Aktiven sind unter 18 Jahren, die ältesten über 80. Den Pantomimekurs besuchte eine Familie mit drei Generationen und stand gemeinsam bei der Aufführung auf der Bühne: Vater, Tochter und Enkel. Es gibt unter den Teilnehmern ebenso künstlerische Neulinge wie viele „Wiederholungstäter“.

Die Bandbreite der Kurse aus dem Bereich der darstellenden und bildenden Kunst, für die es mit Anemone Poland und Martin Seidemann jeweils eine eigene künstlerische Leitung gibt, reicht von der Pantomime bis zum zeitgenössischen Tanz, von der Bildhauerei bis zur digitalen Kunst. Schon bei der Eröffnung hatte Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies (SPD) betont, die Sommerakademie öffne einen Raum für künstlerische Kreativität, den die Teilnehmenden alljährlich begeistert für sich in Anspruch nehmen.

Eine eigene Pressekonferenz gab es beim Tag der offenen Tür für die Stipendiaten. In diesem Jahr kamen sie aus Marburgs Partnerstadt Poitiers in Frankreich: Roxane Oliva, die sich gleich für drei Kurse eingeschrieben hat, bleibt auch in der Abschlusswoche noch in Marburg. Axel Petchot-Bacqué hat zwei Kurse der Sommerakademie besucht. Die beiden Gäste aus Frankreich sind zum ersten Mal in der Universitätsstadt an der Lahn und feierten auch begeistert beim Stadtfest mit, das am Eröffnungswochenende der Sommerakademie stattfand. (red)