Kulturelle Konzerte in vier Kirchen

Ensemble „Br8tett“ gastiert in der Kirche in Weilmünster

Nach der Auftaktveranstaltung Anfang Februar in der katholischen Kirche „Sankt Walburgis“ in Wetzlar geht es am Sonntag, 4. März, ab 17 Uhr mit einem Konzert in der Kirche „Christkönig“ in Aßlar weiter. Michael Harry Poths führt den Orgelzyklus „Les Corps Glorieux“ von Olivier Messiaen auf. Zusammen mit Pfarrer Martin Weber gibt er eine Einführung in den Zyklus sowie das Werk und Leben des Komponisten, Organisten und Ornithologen.

Am Sonntag, 25. März, konzertiert das unter Leitung von Michael Harry Poths stehende Vokalensemble „Br8tett“ aus Bracht ab 17 Uhr in der evange­lischen Kirche in Weilmünster.

Am Sonntag, 15. April, führen Karola Reuter und Michael Harry Poths ab 17 Uhr ein Konzert mit Werken aus Barock, Klassik und Romantik in der evangelischen Kirche in Erda durch.

Am Sonntag, 22. April, gestalten Karola Reuter und Michael Harry Poths ab 16 Uhr die Orgelvesper in der Kirche „St. Tho­mas Morus“ in Gießen.

Der Eintritt zu allen aufgeführten Veranstaltungen ist kostenfrei. Spenden sind möglich. (red)