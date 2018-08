Kultursommer geht auf die Zielgerade

Am Samstag, 18. August, gastiert das Kammerensemble Klassik der deutschen Oper Berlin ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche. Mit der luxemburgischen Sopranistin Patricia Freres und der griechischen Mezzosopranistin Kassandra Dimopoulou präsentieren die Musiker Melodien und Duette berühmter Opernkomponisten wie Giacomo Puccini, Jaques Offenbach und Georges Bizet.

„Stadt-Land-Flucht“ lautet das Thema der Diskussion am Sonntag, 19. August, ab 11 Uhr in der Zehntscheune. Über die Bedeutung von Kunst und Kultur im ländlichen Raum und in Runkel sprechen die Stadtverordneten Wolfgang Ax (CDU), Erhard Becker (Bürgerliste), Michel Kremer (SPD) sowie Klaus-Jürgen Wagner (Grüne). Daniella Baumeister von hr2 moderiert diese Veranstaltung. Um 17.30 Uhr beginnt im Innenhof der Burg ein Konzert mit dem „Gabrieli Ensemble“. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher im schönen Ambiente klassische Blechbläsermusik.

Der Abschluss des Kultursommers ist am Freitag, 24. August, ab 21 Uhr mit einem Konzert der „Beatles Revivalband“ in einem Zelt am Campingplatz. (red)