Kunst im Rathaus

Biebertal-Rodheim-Bieber „In dieser Ausstellung ist für jeden etwas dabei. Vielfalt, Farbintensität und viele Details zeichnen die Bilder aus“, so Bürgermeisterin Patricia Ortmann zur Eröffnung der Ausstellung von Brigitte Heer-Dudenhöfer, Uschi Hohenbild und Jürgen Crombach in der Gemeindeverwaltung. Präsentiert werden Bilder in Öl, Acryl, Pastell und Aquarell. Neben abstrakten Motiven von Hohenbild und Heer-Dudenhöfer, sind bis Ende Januar Crombachs Menschen, fotorealistische Darstellungen, Landschaften und Herbststimmungen zu bewundern. Foto: Bürgermeisterin Ortmann (2. v. r.) mit (v. l.) Crombach, Hohenbild und Heer-Dudenhöfer. (kt/Foto: Waldschmidt)