Kunst in der Leica-Galerie

In der Hauptkategorie ging der erste Preis an den Norweger Terje Abusdal, der mit der Serie „Slash & Burn“ die Jury überzeugte. Er porträtierte mystisch wie eindrücklich die Waldfinnen, eine in Norwegen inzwischen staatlich anerkannte Minderheit. Der Ukrainer Sergey Melnitchenko wurde mit seiner Serie „Behind the Scenes“ - aufgenommen hinter den Kulissen eines chinesischen Nachtclubs - mit dem Newcomer-Award für Nachwuchsfotografen unter 25 Jahren ausgezeichnet.

Er liefert seltene Einblicke in den Showbetrieb und profitiert dabei von seinen eigenen Erfahrungen als Tänzer.

Die Ausstellung ist bis zum 27. Mai montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (red)