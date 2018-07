Kunstrasenplatz soll 2019 fertig sein

Wie der Festausschussvorsitzende, der stellvertretende Vereinsvorsitzende Andreas Helfrich, in der Jahreshauptversammlung am Freitagabend den Mitgliedern berichtete, werden zwei Veranstaltungen zum großen Jubiläum geplant. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni wird es eine Sportwoche auf dem Sportgelände geben. Nach der Eröffnung am Donnerstag folgen am Freitag der Tag der Traditionsmannschaften und samstags und sonntags Jugendturniere.

Vom 14. bis 16 Juni folgt dann die Zeltkirmes auf dem Festplatz im Dorf. Freitag wird das Jubiläum mit dem Kommers begangen, „Samstag folgt der gesellige Abend. ,Die Skilehrer‘ sind bereits gebucht, da gibt es bestimmt eine tolle Stimmung“, versprach Helfrich. Am Sonntag klinge die Feier dann nach einem Frühschoppen aus.

Der Vereinsvorsitzende Roland Döhler erinnerte daran, dass das große Projekt Kunstrasenplatz im vergangenen Jahr von einigen Mitgliedern noch mit Skepsis betrachtet worden sei, aber spätestens seit der Bewilligungsbescheidübergabe durch Hessens Finanzminister Thomas Schäfer habe die Umsetzungsphase begonnen. Die Mannschaft habe sich ein Jahr vor dem Jubiläum mit dem ersten Pokalsieg sportlich in die Geschichtsbücher eingetragen, „und was gerade da draußen passiert, ist ebenfalls historisch“, so Döhler.

„Da bauen Vereinsmitglieder, nicht irgendwelche Firmen, nicht nur einen Kunstrasenplatz, sondern eine neue Sportanlage“, freute sich der Vorsitzende. Derzeit werde viel Eigenleistung unter anderem in Beton- und Pflasterarbeiten gesteckt. Anfang August werde eine Fachfirma dann schon eine Tragschicht und den Kunstrasen einbauen.

Ehrungen der Mitglieder

Inwieweit der Platz bereits vor dem Winter genutzt werden könne, sei noch nicht sicher, so Döhler. „Die offizielle Einweihung wird erst im Frühjahr sein, denn es sind noch Arbeiten wie Zaunanlage, Ballfangzäune, Barrieren und Randbereiche zu machen“, es liege also noch viel Arbeit vor den Vereinsmitgliedern, die bis jetzt bereits circa 2000 Stunden ehrenamtlichen Einsatz für den Platz geleistet hätten.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung gab es auch Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit. Bereits seit 66 Jahren, also zwei Drittel der Zeit, der der Verein besteht, hält Manfred Schneider dem VfL Weidenhausen die Treue. 63 Jahre ist Herbert Runzheimer dabei und Josef Klein wurde für 60 Jahre geehrt. Ein halbes Jahrhundert sind Lothar Neumann, Bernd Müller und Jochen Becker dabei, 25 Jahre Gerald Eckel, Edgar Neurath, Tina Müller, Michael Fischer und Aydin Demiralp. (kse)