Kunsttage bieten große Plattform

Die 153 Bewerbungen sind ein neuer Rekord, das machte Landrätin Kirsten Fründt bei der Vorstellung der diesjährigen Kunsttage deutlich. Zusammen mit Uni-Vizepräsident Prof. Dr. Joachim Schachtner, Dr. Christoph Otterbeck (Direktor des Museums für Kunst- und Kulturgeschichte) und Vertretern der Jury, der Sponsoren und der Kreisverwaltung wurden die Räume angeschaut, die im Marburger Landgrafenschloss vom 5. bis zum 19. August zur Verfügung stehen.

„Wir wissen Ihr Engagement für die Kunsttage sehr zu schätzen und freuen uns über die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Universität und Landkreis“, so die Landrätin in Richtung der Hausherren. Die diesjährige Rekordzahl von Bewerbungen führt sie auch auf die Attraktivität dieses Ausstellungsortes zurück. Und sie machte deutlich, dass die zur Verfügung stehende Fläche kleiner als in den vergangenen Jahren sei. Beim vorigen Mal stellten 96 heimische Künstler aus. „Die Jury wird die Qual der Wahl haben“, so Landrätin Fründt.

Auch der Vizepräsident der Philipps-Universität, Prof. Dr. Joachim Schachtner, freute sich über die hohe Anzahl an Bewerbungen: „Für die Jury ist das natürlich eine herausfordernde Aufgabe, zugleich ist es eine einmalige Chance für die Kunstschaffenden, im Landgrafenschloss auszustellen. Ich bin auf die Auswahl schon sehr gespannt und freue mich auf die Ausstellung. Nach dem Gastauftritt der Kunsttage in unserem Kunstmuseum im Jahr 2013 unterstützen wir den Landkreis wieder sehr gerne bei den diesjährigen Kunsttagen im Schloss.“

Die Zahl der Aussteller steht noch nicht fest / Jury muss noch entscheiden

„Neben dem Stammpublikum der Kunsttage kann die Ausstellung von allen Besuchern des Schlosses gesehen werden. Das heißt, die Ausstellung erhält sicherlich noch mehr Aufmerksamkeit als sonst“, erläuterte Dr. Christoph Otterbeck, der Direktor des Universitätsmuseums. Auch aus Sicht der Künstler ist dieser Ort etwas ganz Besonderes, denn es wird nicht oft die Gelegenheit geben, im ehrwürdigen Marburger Landgrafenschloss ausstellen zu dürfen. „Die Jury hat die Örtlichkeit für die Kunsttage geschlossen befürwortet und sieht vor allem die Chance, dass durch die Vielzahl der Vitrinen auch mehr filigrane und kleine Arbeiten gezeigt werden können“, erläuterten die Jurymitglieder Waltraud Mechsner-Spangenberg, Elisabeth Sabo sowie Andreas Maria Schäfer.

Bei den inzwischen elften Kunsttagen des Landkreises kann jeder Bewerber noch im Juni bis zu zwei Kunstwerke zum Motto „INNEN & AUSSEN“ der Jury vorlegen. „Wer dann an den Kunsttagen mitmachen wird und wie viele Kunstwerke ausgestellt werden, ist deshalb noch nicht bekannt, erläuterte Dr. Markus Morr von der Kreisverwaltung. Er verwies auch darauf, dass die Bewerbungsfrist am 15. Mai abgelaufen ist und keine Bewerbungen mehr angenommen werden können.

Auch diesmal wurde eine Gebühr in Höhe von zehn Euro je Bewerber erhoben. Das Geld wird komplett zur Auslobung eines Kunsttagepreises sowie eines Publikumspreises genutzt. (red/ll)