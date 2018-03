Kurs „Arbeit mit  dem Therapiehund“

Dillenburg Die Kindertagesstätte „Am Zwingel“ der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill veranstaltet einen Kurs unter dem Titel „Arbeit mit dem Therapiehund“.

Interessierte Eltern und Kinder können zunächst an einer Infoveranstaltung teilnehmen, die am 24. April (Dienstag) ab 14.15 Uhr in den Räumen der Kindertagesstätte stattfindet. Der Kurs findet an vier Terminen (7., 14. und 22. Mai sowie 14. Juni) jeweils ab 14.30 Uhr statt. Die Treffen mit Claudia Cuntz-Hain und ihrem Therapiehund dauern jeweils eine Stunde.

Weitere Infos und Anmeldungen: AWO-Kita am Zwingel, Gülhan Sen, (0 27 71) 76 10. (red)