LEEcovers starten in Gladenbach durch

Neulinge sind es nicht, die Norbert Becker vom Gladenbacher Hotel „Zum Treppche“ für sein musikalisches Sommerspektakel verpflichtet hat. Aber der Gastronom ist der erste Konzertveranstalter, der LEEcovers für ein Gastspiel gewonnen hat. Bereits seit einigen Wochen ziert der Bandname die Plakate für „Donnerstags in Gladenbach“. Die Musiker selbst haben erst vor wenigen Tagen ihren Neuanfang offiziell verkündet.

Eine Reise durch die Welt der Musik

„Nach langjährigem gemeinsamen Musizieren sind wir nun mit neuem Namen, neuem Konzept und neuer Musik für Euch am Start!“, verkündete das Quartett am Montagabend auf seiner Facebook-Seite. Frontmann Shannon Lee Stockton (Gesang, Akustikgitarre) und seine drei Mitstreiter Nico Klein (Gesang, Bass), Dominik Krauß (Gitarre) und Raphael Pfeiffer (Drums, Percussion) sind professionell ausgebildete Musiker. In dieser Zusammensetzung traten sie zuvor unter dem Namen Hot Rods 'n Strings auf.

„Wir verwandeln bekannte Hits aus allen Genres in gehobenen Soul- und Discosound mit hohem Wiedererkennungswert. Auch die Bereiche Pop, Latin und Country werden von uns nicht unbeachtet gelassen“, beschreiben LEEcovers ihren Stil. Dem Publikum ihres ersten Gigs in Gladenbach versprechen sie „eine unvergessliche Reise durch die Welt der Musik“.

Das Konzert von LEEcovers findet am Donnerstag, 26. Juli, von 18 bis 22 Uhr auf dem Gladenbacher Marktplatz statt. Der Eintritt ist frei. Für Getränke benötigen die Besucher einen Festivalbecher (0,3 Liter), der einmalig 3,50 Euro kostet und bei allen Konzerten des diesjährigen Sommerevents gültig ist. Kinder erhalten an der Kasse einen Gratisbecher. Die Bewirtung mit Speisen und Getränken übernehmen die Helfer des Gladenbacher Sportclubs (GSC). (mi)