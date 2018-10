Lahn-Dill-Kreis hat Rücken

Von 1000 Erwerbstätigen im Lahn-Dill-Kreis waren 50 an jedem Tag des Vorjahres krankgeschrieben, geht aus dem Gesundheitsreport der Krankenversicherung DAK-Gesundheit hervor, den Frank Böcher, Chef der DAK-Gesundheit in Wetzlar, am Klinikum Wetzlar vorstellte. Damit ist der Krankenstand im Kreisgebiet deutlich gestiegen, die Fehltage nahmen um 0,4 auf 5 Prozent zu. „Das ist ein Trend, der seit Jahren anhält“, erklärte Böcher. Ebenfalls beachtlich: Langzeiterkrankte mit mehr als 43 Fehltagen machen zwar nur rund 4 Prozent der Erkrankungsfälle aus, jedoch beinahe die Hälfte der Ausfalltage. Böcher: „Hier gibt es Ansätze für betriebliches Gesundheitsmanagement.“

Im Landesschnitt befanden sich im Vorjahr 4,2, bundesweit gar nur 4,1 Prozent der Arbeitnehmer im Krankenstand. Nur in drei hessischen Landkreisen blieben die Menschen ihren Arbeitsplätzen noch häufiger fern als an Lahn und Dill: in Werra-Meißner und Hersfeld-Rothenburg (5,4) sowie Schwalm-Eder (5,1). Bester Gesundheit erfreuen sich in Hessen dagegen die Mitarbeiter in der Bankenmetropole Frankfurt (3,4).

Eine Erklärung für diese beachtlichen regionalen Unterschiede haben weder Böcher, noch der Kreisbeigeordnete Stefan Aurand (SPD) oder die Klinik-Ärzte Professor Dr. Jan Schmidt, Dr. Erich Lotterer oder Dr. Thomas Gausepohl, die Böchers Ausführungen folgten. „Eventuell hängt es mit der stark industriellen Prägung unserer Region zusammen“, spekulierte Aurand.

Fast jeder vierte Ausfalltag in der Region war Muskel-Skelett-Erkrankungen geschuldet

Fast jeder vierte Ausfalltag im Lahn-Dill-Kreis war Muskel-Skelett-Erkrankungen geschuldet. Rückenschmerzen und Co. nahmen im Vergleich zu 2016 um neun Prozent zu und rangieren damit weiter auf Platz eins. Einen starken Anstieg um 23 Prozent verzeichneten die psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände, die mit einem Anteil von 16,3 Prozent den zweiten Platz belegen. Fehltage wegen Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Bronchitis stiegen um sechs Prozent und belegen in der Region Platz drei.

In ihrer aktuellen Analyse hat die DAK Rückenschmerzen zum Schwerpunkt gemacht unter dem Titel: „Rätsel Rücken – warum leiden so viele Menschen in Hessen unter Schmerzen?“ Besonders viele Betroffene gibt es einmal mehr im Lahn-Dill-Kreis. Rückenschmerzen zählen hierzulande seit Jahren zu den wichtigsten Erkrankungen. 2016 gingen im LDK – bezogen auf 100 Beschäftigte – 122,7 Fehltage auf das Konto von Rückenschmerzen, die Krankschreibung dauerte im Schnitt 15,3 Tage. Böcher: „Leider zeigt sich auch hier, dass es trotz des verstärkten Engagements im Betrieblichen Gesundheitsmanagement noch keine signifikante Verbesserung gibt.“

Doch auch in Gesamt-Hessen sind Rückenleiden weit verbreitet. Im Schnitt 92 Fehltage wegen Rückenschmerzen wurden 2017 verzeichnet. 2,3 Millionen Erwerbstätige leiden landesweit unter Rückenschmerzen, nach dem Ergebnis einer DAK-Umfrage hatten 75 Prozent aller Beschäftigten im vergangenen Jahr „Rücken“. Über den dadurch entstanden volkswirtschaftlichen Schaden ist nichts bekannt. Die große Mehrheit meldet sich allerdings nicht krank. 89 Prozent der Hessen gehen mit Schmerzen zur Arbeit. Entscheidend ist dabei laut Böcher auch, ob Beschäftigte häufig in unbequemer Haltung arbeiten müssen, einem hohen Termin- und Leistungsdruck ausgesetzt sind oder ihren Job mit wenig Freude erledigen. Böcher: „All diese Faktoren machen eine Krankmeldung wahrscheinlicher.“